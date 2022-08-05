Кайл Лаури: «На моей игре в прошлом сезоне сказывалась семейная ситуация»

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Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури рассказал о том, что показывать лучшую игру в дебютном сезоне за команду ему мешала некая семейная ситуация.

«Я все еще имею дело с этим. Ситуация такова, что я смогу рассказать об этом больше после того, как все наладится. Но эта история определенно негативно повлияла на весь мой сезон. Это сказывается на мне на протяжении длительного времени», – заявил Лаури.

36-летний Лаури в минувшем сезоне набирал 13,4 очка, 7,5 передачи и 4,5 подбора в среднем за игру. Это его худший сезон с точки зрения статистики за последние 9 лет.

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