Управленец НБА: «Гордон Хэйворд может стать запасным вариантом для «Майами»

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Управленец НБА рассказал о том, что «Майами» может выменять у «Шарлотт» Гордона Хэйворда, если не договорится о трейде Кевина Дюрэнта или Донована Митчелла.

«Гордон Хэйворд может стать запасным вариантом для «Майами». На него стоит обратить внимание.

«Шарлотт» в сложном положении из-за Бриджеса, у них сменился тренер, они могут закрутить всю историю вокруг Ламело Болла. В контракте Хэйворда осталось два года.

Если вы готовы отдать Хирро до того, как придется выписывать ему крупный контракт, а также обменять Робинсона, то в той или иной сделке придется добавлять пик, но этих двух парней и Омера Юртсевена может быть достаточно, чтобы заполучить Хэйворда, если «Хорнетс» решат перестроиться. Это сделка не на долгосрочную перспективу для «Майами», но они должны сейчас что-то предпринять.

Они могли бы выпускать крупную пятерку с Гордоном на позиции легкого форварда или играть смолл-болл с Хэйвордом на «четверке». Они уже проявляли к нему интерес ранее», – заявил управленец.

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