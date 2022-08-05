Тренер: «Лука поддерживает хорошую форму на протяжении всего межсезонья»

Анже Мацек, тренер по физической подготовке сборной Словении, рассказал о состоянии лидера «Мэверикс» и работе, которую он проделывает в межсезонье.

«Вскоре после завершения сезона Лука связался со мной и сказал, что в самое ближайшее время хочет начать работу над физическими кондициями. Вместе с Гораном Драгичем они работали на протяжении трех недель. Затем последовали тренировки и матчи сборной. Когда мы ушли на каникулы, он попросил меня составить план работы. Он сохраняет активность. Мы с ним в контакте почти на ежедневной основе. Дончич поддерживает форму. В сборной он станет еще лучше, там он будет готовиться к максимальным нагрузкам», – заявил Мацек.

Хорошую форму 23-летнего словенца подтверждает и его недавняя фотография с поклонником.

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