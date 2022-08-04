Реджи Джексон: «Если бы не Пол Джордж, то завершил бы карьеру»

Разыгрывающий рассказал о важной роли форварда команды в его карьере.

В феврале 2020 года Джексон договорился о выкупе контракта с «Пистонс» и подумывал о завершении карьеры. «Клипперс» по инициативе Джорджа подписали плеймейкера.

«Под занавес своего периода в «Пистонс» я начал сомневаться в себе. Но мне бросили спасательный круг, мой брат спас меня. Если бы не Пол Джордж, то я завершил бы карьеру... Не позволяйте никому доводить вас до такого состояния, старайтесь получать удовольствие от вещей, которые любите», – заявил 32-летний Реджи, выступая перед молодыми игроками в лагере Джорджа.

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