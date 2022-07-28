Пол Джордж впервые с 2014 года сыграет в Drew League

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Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж в предстоящие выходные выйдет на площадку в матче полулюбительской Drew League.

Джордж последний раз участвовал в матчах турнира в 2014 году.

Один из лидеров «Клипперс» в прошлом сезоне из-за травмы принял участие лишь в 31 встрече.

В нынешнем розыгрыше Drew League уже играли звезды НБА Леброн Джеймс, Демар Дерозан, Трэй Янг и Джон Коллинз.

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