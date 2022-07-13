Трэйси Макгрэйди: «Кевин Дюрэнт и Пол Джордж похожи на меня»

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Член Зала славы Трэйси Макгрэйди назвал игроков сегодняшней НБА, которые наиболее похожи на него.

«Пол Джордж и Кей Ди – всегда говорю об этих двух парнях. Имея такой рост, они способны бросать и атаковать с ведения. Эти двое всегда приходят на ум, когда меня просят назвать похожих игроков», – заявил Макгрэйди.

Макгрэйди (203 см), Джордж (203 см) и Дюрэнт (208 см) известны умениями атаковать с дальней дистанции после обыгрыша соперника.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться  

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