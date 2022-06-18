Дарвин Хэм: «Здоровый Энтони Дэвис входит в 5-7 лучших игроков НБА»

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм поделился ожиданиями от работы с форвардом .

Дэвис провел только 81 матч за последние два года (включая плей-офф-2021). Его показатели в нынешнем сезоне составили 23,2 очка, 9,9 подбора и 2,3 блок-шота в среднем за матч.

«Когда вы постоянно боретесь с травмами, это останавливает ваше развитие. Главным для него всегда было оставаться здоровым. Когда он здоров, он входит в пятерку-семерку лучших игроков лиги. Нужно облегчить нагрузку.

В конце сезона вы должны позаботиться о своем теле. Работа с весом, прыжки, бег. Все это очень важно, особенно с такой историей травм, как у Энтони. Вы должны уделить время своему телу, сосредоточиться на этом, что он делает», – сказал Хэм.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века