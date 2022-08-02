Делл Карри: «Стеф еще долго сможет играть на своем уровне»

Делл Карри, известный в прошлом игрок и отец суперзвезды «Уорриорз» , оценил перспективы 34-летнего разыгрывающего.

«Наблюдая за его игрой в 34, могу сказать, что Стеф еще долго сможет выступать на своем уровне и быть продуктивным.

Возможно, он не будет набирать по 30 очков каждый вечер, но соперникам точно придется уделять ему внимание. Это важно, когда в вашей команде есть такой игрок, который притягивает внимание защиты. Это сильно упрощает задачу другим ребятам в команде», – заявил Делл Карри.

В этом сезоне Карри был признан MVP финальной серии.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия