«Я должен был это украсть». Хосе Альварадо повторил фирменный жест Стефа Карри

Разыгрывающий «Нового Орлеана» повторил фирменный жест лидера .

Игрок «Пеликанс» опубликовал в твиттере фотографию, на которой он показывает жест «Спокойной ночи», и оставил забавный комментарий.

«Я должен был это украсть... GTA», – написал Альварадо.

GTA (Grand Theft Alvarado) – неофициальное прозвище Хосе, которое отсылает к известной серии компьютерных игр, одной из важнейших составляющих которой является угон автомобилей.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия