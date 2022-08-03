«Я должен был это украсть». Хосе Альварадо повторил фирменный жест Стефа Карри

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Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо повторил фирменный жест лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри.

Игрок «Пеликанс» опубликовал в твиттере фотографию, на которой он показывает жест «Спокойной ночи», и оставил забавный комментарий.

«Я должен был это украсть... GTA», – написал Альварадо.

GTA (Grand Theft Alvarado) – неофициальное прозвище Хосе, которое отсылает к известной серии компьютерных игр, одной из важнейших составляющих которой является угон автомобилей.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия

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