Вернон Максвелл: «Рокетс» обыграли бы «Буллс», если бы мы все же встретились в финале»

Двукратный чемпион НБА в составе Вернон Максвелл считает, что теоретическое присутствие не помогло бы в 94-м и 95-м годах помешать техасцам завоевать чемпионские перстни.

«Мы постоянно их обыгрывали. Я знаю, что в плей-офф другой баскетбол. Но у нас был этот здоровенный Африканец ( – Sports.ru), Билл Картрайт и Уилл Пердью не справились бы со своей задачей.

Посмотрите на статистику. Цифры не врут, приятель, мы постоянно надирали этим парням задницы. То есть мы не просто побеждали с разницей 5 очков, мы выносили их на 15, 17,16, 13 очков. На отрезке в 8 или 7 лет счет наших матчей 9-1. О чем вы говорите, ребята», – заявил Максвелл.

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