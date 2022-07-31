Майкл Джордан: «Билл Расселл – пример для каждого чернокожего игрока НБА, включая меня»

Легендарный баскетболист отдал должное самому титулованному игроку в истории НБА Биллу Расселлу, который ушел из жизни в возрасте 88 лет.

«Билл Расселл был первопроходцем – как игрок, как чемпион, как первый чернокожий главный тренер в НБА и активист. Он открыл путь и стал примером для каждого чернокожего игрока, который пришел в лигу после него, включая меня. Мир потерял легенду. Мои соболезнования его семье. Пусть покоится с миром», – заявил Джордан.

Расселл 11 раз становился чемпионом в составе в качестве игрока и дважды брал титул с этой командой в качестве главного тренера. Он 5 раз выигрывал награду MVP сезона и 12 раз принимал участие в Матче всех звезд.

Легендарный баскетболист является членом славы как игрок (1975) и как тренер (2021). С 2009 года НБА называет именем Билла Расселла трофей лучшему игроку финальной серии.

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