Вернон Максвелл отреагировал на слова Морэнта о том, что он «сделал бы Джордана один на один»

Двукратный чемпион в составе «Хьюстона» Вернон Максвелл отреагировал на слова лидера о том, что он «сделал бы один на один».

«Майк – самый лучший. Я хочу сказать, что вся эта молодежь говорить много всякой ерунды. Джа, ты знаешь, я люблю тебя и твоего отца, но прекрати нести эту чушь, приятель.

Всей этой молодежи можно только позавидовать, что они не видели Майка в прайме. Поверьте, вы бы не хотели встречаться с ним на площадке. Защищаться против него было большой проблемой. Кому хочется, чтобы его опозорили?» – заявил Максвелл.

Все еще страдаете из-за титула «Голден Стэйт»? Посмотрите на котиков Джордана Пула, эта милота снимает любое жжение