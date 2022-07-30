Стэйси Кинг: «Дончич использует трэш-ток, как это делал Джордан»

Трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго» Стэйси Кинг сравнил разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича с легендарным Майклом Джорданом.
В пятом матче второго раунда плей-офф-2022 «Мавс» уступили «Финиксу» со счетом 110:80. Во время игры лидер «Санз» Девин Букер подколол Дончича, намекая на то, что он все время симулирует.
Уходя в раздевалку после матча, Дончич сказал: «Любой может болтать, имея преимущество». После этого «Даллас» выиграл два матча и завершил серию в свою пользу (4-3).
«Вы же знаете, что все эти разговоры Букера и других парней не понравились Дончичу. Я помню, как после матча Лука сказал, что некоторые игроки много болтают, когда выигрывают. Это напомнило мне Майкла Джордана. Именно так поступил бы Эм Джей. Именно так поступил бы Лэрри Берд.
Он дал понять, что больше не позволит говорить всякую чушь. Они задели его, и он был готов отомстить. Мне казалось, что это поворотный момент в серии», – сказал Кинг.
Стэйси Кинг выступал за «Буллс» вместе с Джорданом с 1989 по 1994 год.
«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали