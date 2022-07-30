Стэйси Кинг: «Дончич использует трэш-ток, как это делал Джордан»

Трехкратный чемпион НБА в составе Стэйси Кинг сравнил разыгрывающего «Далласа» с легендарным Майклом Джорданом.

В пятом матче второго раунда плей-офф-2022 «Мавс» уступили со счетом 110:80. Во время игры лидер «Санз» подколол Дончича, намекая на то, что он все время симулирует.

Уходя в раздевалку после матча, Дончич сказал: «Любой может болтать, имея преимущество». После этого «Даллас» выиграл два матча и завершил серию в свою пользу (4-3).

«Вы же знаете, что все эти разговоры Букера и других парней не понравились Дончичу. Я помню, как после матча Лука сказал, что некоторые игроки много болтают, когда выигрывают. Это напомнило мне . Именно так поступил бы Эм Джей. Именно так поступил бы Лэрри Берд.

Он дал понять, что больше не позволит говорить всякую чушь. Они задели его, и он был готов отомстить. Мне казалось, что это поворотный момент в серии», – сказал Кинг.

Стэйси Кинг выступал за «Буллс» вместе с Джорданом с 1989 по 1994 год.

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