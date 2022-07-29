Коллин Секстон скорее примет квалификационное предложение, чем согласится на трехлетний контракт на 40 млн

предлагает ограниченно свободному агенту (23 года, 185 см) контракт на три года и 40 миллионов долларов.

По словам журналиста Cleveland Plain Dealer Криса Федора, разыгрывающий скорее примет квалификационное предложение, чем согласится на долгосрочный контракт на такую сумму.

Если Секстон примет квалификационное предложение, то проведет еще один сезон в «Кливленде» с зарплатой 7,2 миллиона долларов, после чего станет неограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне 23-летний баскетболист сыграл всего 11 матчей, набирая в среднем 16 очков, 3,3 подбора и 2,1 передачи. В ноябре он перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена.

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