«Юта» хочет решить вопрос с Митчеллом, после чего может попытаться заполучить Секстона

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«Юта» интересуется вариантом с приобретением защитника «Кливленда» Коллина Секстона.

Как сообщает инсайдер Сэм Эмико, приоритетной целью «Джаз» на данном этапе является решение вопроса с лидером команды Донованом Митчеллом, обмен которого клуб обсуждает с несколькими кандидатами.

«Юта» вряд ли станет предпринимать попытки заполучить Секстона до того, как обменяет Митчелла.

По слухам, Секстон не впечатлен контрактным предложением «Кэвз». Клуб из Огайо предлагает ему 40 миллионов долларов за 3 года.

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