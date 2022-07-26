Коллин Секстон на данном этапе не хочет обсуждать продление контракта

Разыгрывающий Коллин Секстон и его представители дали понять, что на данном этапе не намерены обсуждать продление контракта.

Как сообщает The Athletic, переговоры в итоге могут затянуться до тренировочного лагеря или даже нового сезона.

Ранее сообщалось, что Секстон не согласен с условиями нового долгосрочного контракта, которые были предложены ему «Кливлендом». Соглашение рассчитано на 3 года с суммарной заработной платой 40 миллионов долларов.

Секстон является ограниченно свободным агентом. Он может принять квалификационное предложение и провести один сезон в с зарплатой 7,2 миллиона долларов.

В минувшем сезоне 23-летний баскетболист сыграл всего 11 матчей, набирая в среднем 16 очков, 3,3 подбора и 2,1 передачи. В ноябре он перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена.

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