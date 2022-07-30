«Кливленд» может расстаться с Джеди Османом до начала сезона

нацелен на продление контракта с разыгрывающим Коллином Секстоном. Даже если он согласится лишь на квалификационное предложение, то станет 16-м игроком в заявке.

Как сообщает журналист Cleveland.com Крис Федор, для приведения состава в соответствии с правилами лиги «Кавальерс» могут расстаться с .

Отмечается, что Осман потерял доверие тренерского штаба по ходу сезона-21/22.

Осман имеет контракт до 2024 года, в сумме он заработает 14,1 миллиона долларов. Турецкого игрока могут обменять в или «Индиану», которые обладают свободным местом в платежных ведомостях.

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