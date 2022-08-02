Дончич, Яннис и Эмбиид – главные фавориты на приз MVP по версии букмекеров

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Американские букмекеры назвали главных фаворитов на приз MVP предстоящего сезона НБА.

На первом месте расположен разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич. В тройке также Яннис Адетокумбо («Бакс») и Джоэл Эмбиид («Сиксерс»).

Список фаворитов на приз MVP НБА

Лука Дончич, коэффициент +450

Яннис Адетокумбо +600

Джоэл Эмбиид +600

Никола Йокич +1000

Кевин Дюрэнт +1000

Стефен Карри +1000

Джейсон Тейтум +1200

Джа Морэнт +1400

Девин Букер +2200

Кавай Ленард +2500

Леброн Джеймс +2500.

В прошлом сезоне Дончич занял 5-е место в голосовании за самого ценного игрока сезона. Приз два года подряд доставался Николе Йокичу из «Наггетс».

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