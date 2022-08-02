Дончич, Яннис и Эмбиид – главные фавориты на приз MVP по версии букмекеров

Американские букмекеры назвали главных фаворитов на приз MVP предстоящего сезона НБА.
На первом месте расположен разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич. В тройке также Яннис Адетокумбо («Бакс») и Джоэл Эмбиид («Сиксерс»).
Список фаворитов на приз MVP НБА
Лука Дончич, коэффициент +450
Яннис Адетокумбо +600
Джоэл Эмбиид +600
Никола Йокич +1000
Кевин Дюрэнт +1000
Стефен Карри +1000
Джейсон Тейтум +1200
Джа Морэнт +1400
Девин Букер +2200
Кавай Ленард +2500
Леброн Джеймс +2500.
В прошлом сезоне Дончич занял 5-е место в голосовании за самого ценного игрока сезона. Приз два года подряд доставался Николе Йокичу из «Наггетс».