Дончич, Яннис и Эмбиид – главные фавориты на приз MVP по версии букмекеров

Американские букмекеры назвали главных фаворитов на приз MVP предстоящего сезона .

На первом месте расположен разыгрывающий «Мэверикс» . В тройке также («Бакс») и («Сиксерс»).

Список фаворитов на приз MVP НБА

Лука Дончич, коэффициент +450

Яннис Адетокумбо +600

Джоэл Эмбиид +600

Никола Йокич +1000

Кевин Дюрэнт +1000

Стефен Карри +1000

Джейсон Тейтум +1200

Джа Морэнт +1400

Девин Букер +2200

Кавай Ленард +2500

+2500.

В прошлом сезоне Дончич занял 5-е место в голосовании за самого ценного игрока сезона. Приз два года подряд доставался Николе Йокичу из «Наггетс».