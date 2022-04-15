Никола Йокич завершил регулярный чемпионат на 1-м месте в рейтинге претендентов на награду MVP

Официальный сайт НБА представил окончательный рейтинг претендентов на награду самому ценному игроку сезона-2021/22. Рейтинг не влияет на итоговое определение победителя.
Центровой «Денвера» Никола Йокич завершил регулярный чемпионат на первом месте в рейтинге. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») поднялся на вторую строчку, сместив Янниса Адетокумбо («Милуоки»).
Девин Букер («Финикс») остался на четвертом месте, Лука Дончич («Даллас») – на пятом.
Рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2021/22:
1. Никола Йокич, «Денвер» (место на прошлой неделе – 1)
Статистика: 27,1 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи
2. Джоэл Эмбиид, «Филадельфия» (3)
Статистика: 30,6 очка, 11,7 подбора, 4,2 передачи
3. Яннис Адетокумбо, «Милуоки» (2)
Статистика: 29,9 очка, 11,6 подбора, 5,8 передачи
4. Девин Букер, «Финикс» (4)
Статистика: 26,8 очка, 5,0 подбора, 4,8 передачи
5. Лука Дончич, «Даллас» (5)
Статистика: 28,4 очка, 9,1 подбора, 8,7 передачи
Йокич – вновь на вершине, Эмбииду – сочувствие. Итоги гонки за MVP НБА