Никола Йокич завершил регулярный чемпионат на 1-м месте в рейтинге претендентов на награду MVP

Теги Даллас Денвер Милуоки Филадельфия Финикс НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Девин Букер Баскетбол

Официальный сайт НБА представил окончательный рейтинг претендентов на награду самому ценному игроку сезона-2021/22. Рейтинг не влияет на итоговое определение победителя.

Центровой «Денвера» Никола Йокич завершил регулярный чемпионат на первом месте в рейтинге. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») поднялся на вторую строчку, сместив Янниса Адетокумбо («Милуоки»).

Девин Букер («Финикс») остался на четвертом месте, Лука Дончич («Даллас») – на пятом.

Рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2021/22:

1. Никола Йокич, «Денвер» (место на прошлой неделе – 1)

Статистика: 27,1 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи

2. Джоэл Эмбиид, «Филадельфия» (3)

Статистика: 30,6 очка, 11,7 подбора, 4,2 передачи

3. Яннис Адетокумбо, «Милуоки» (2)

Статистика: 29,9 очка, 11,6 подбора, 5,8 передачи

4. Девин Букер, «Финикс» (4)

Статистика:  26,8 очка, 5,0 подбора, 4,8 передачи

5. Лука Дончич, «Даллас» (5)

Статистика: 28,4 очка, 9,1 подбора, 8,7 передачи

Йокич – вновь на вершине, Эмбииду – сочувствие. Итоги гонки за MVP НБА

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