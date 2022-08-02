Майлз Тернер: «Слухи об обмене перестали влиять на меня»

Центровой «Индианы» заявил, что привык к слухам по возможному обмену и спокойно относится к такой информации.

«Это уже пятое межсезонье, когда ходят слухи об обмене с моим участием. «Он окажется здесь, он собирается сделать это, собирается сделать что-то другое».

Я стал невосприимчив к подобного рода вещам, это на меня никак не влияет. Это одна из вещей, которыми я горжусь», – заявил Тернер.

По инсайдерской информации, Тернер может быть отправлен в .

«Спорт для него – глубочайший катарсис». Путеводитель по спортивной вселенной Адама Сэндлера