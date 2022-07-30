Майлз Тернер опроверг заявление о том, что не хочет оставаться в «Индиане»

Теги Индиана НБА Майлз Тернер Баскетбол

По словам журналиста The Athletic Боба Кравица, центровой «Индианы» Майлз Тернер (26 лет, 211 см) хотел бы сменить команду.

«Это не мои догадки, Майлз Тернер не заинтересован в том, чтобы оставаться в Индианаполисе», – заявил Кравиц в подкасте Setting The Pace.

Тернер отреагировал в твиттере, выложив гифку с крышками («cap», на сленге означает «вранье» – прим. Sports.ru).

Контракт Тернера рассчитан до конца сезона-22/23, за который он заработает 18 миллионов долларов. Интерес к 26-летнему центровому проявляют «Лейкерс».

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Твиттер Майлза Тернера

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