Майлз Тернер опроверг заявление о том, что не хочет оставаться в «Индиане»

По словам журналиста The Athletic Боба Кравица, центровой «Индианы» Майлз Тернер (26 лет, 211 см) хотел бы сменить команду.

«Это не мои догадки, Майлз Тернер не заинтересован в том, чтобы оставаться в Индианаполисе», – заявил Кравиц в подкасте Setting The Pace.

Тернер отреагировал в твиттере, выложив гифку с крышками («cap», на сленге означает «вранье» – прим. Sports.ru).

Контракт Тернера рассчитан до конца сезона-22/23, за который он заработает 18 миллионов долларов. Интерес к 26-летнему центровому проявляют «Лейкерс».

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Твиттер Майлза Тернера