Майлз Тернер не хочет оставаться в «Индиане»

По словам журналиста The Athletic Боба Кравица, центровой «Индианы» (26 лет, 211 см) хотел бы сменить команду.

«Это не мои догадки, Майлз Тернер не заинтересован в том, чтобы оставаться в Индианаполисе», – заявил Кравиц в подкасте Setting The Pace.

Контракт Тернера рассчитан до конца сезона-2022/23, за который он заработает 18 миллионов долларов. Интерес к 26-летнему центровому проявляют «Лейкерс».

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?