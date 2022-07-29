Майлз Тернер не хочет оставаться в «Индиане»

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По словам журналиста The Athletic Боба Кравица, центровой «Индианы» Майлз Тернер (26 лет, 211 см) хотел бы сменить команду.

«Это не мои догадки, Майлз Тернер не заинтересован в том, чтобы оставаться в Индианаполисе», – заявил Кравиц в подкасте Setting The Pace.

Контракт Тернера рассчитан до конца сезона-2022/23, за который он заработает 18 миллионов долларов. Интерес к 26-летнему центровому проявляют «Лейкерс».

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?

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