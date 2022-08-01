Бруно Кабокло примет участие в тренировочном лагере «Селтикс»

«Бостон» подпишет негарантированный контракт с форвардом Бруно Кабокло (26 лет, 206 см).

Бразилец примет участие в тренировочном лагере «Селтикс» и поборется за место в составе финалистов минувшего сезона.

Кабокло – 20-й номер драфта-2014. Последним на сегодня клубом Бруно было бразильский «Сан-Паоло».

В НБА Кабокло последний раз играл в сезоне-20/21 за «Хьюстон» (2,8 очка и 2,3 подбора в среднем в 6 матчах).

Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов