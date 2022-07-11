«Бостон» подпишет Данило Галлинари – 13,3 млн долларов за 2 года

«Бостон» подпишет контракт с форвардом Данило Галлинари (33 года, 208 см) после отчисления баскетболиста из «Сан-Антонио».

Как сообщил агент Майкл Теллем, стороны договорились о двухлетнем соглашении с суммарной заработной платой 13,3 миллиона долларов.

Отмечается, что контракт будет полностью гарантирован, а на второй год предусмотрена опция игрока.

В минувшем сезоне на «Хоукс» Галлинари набирал в среднем 11,8 очка и 4,6 подбора.

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