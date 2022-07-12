Малкольм Брогдон: «Мне 29, идеальное время для перехода в «Бостон»

Новобранец считает переход в команду полезным для своей карьеры.

«Я в расцвете сил. Мне 29 лет. В первые три года я выступал на высоком уровне в «Милуоки». Затем я перешел в «Индиану» и провел хороший сезон, после чего были два тяжелых сезона. Так что я просто хотел вернуться на этот уровень.

Хочу выступать вместе с парнями, которые стремятся выиграть чемпионат и готовы жертвовать ради победы. Мне очень повезло, что я оказался здесь. Думаю, это было идеальное время для перехода», – сказал Брогдон.

По словам баскетболиста, генеральный менеджер «Селтикс» сказал его агенту, что хочет видеть Брогдона в роли шестого игрока.

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