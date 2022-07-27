УНИКС подписал центрового сборной Франции Луи Лабери

УНИКС объявил о подписании контракта на один год с центровым Луи Лабери (30 лет, 208 см).

Лабери выступал за «Валенсию» с 2018 года. В 19 матчах Еврокубка-2021/22 он набирал в среднем 8 очков и 5,2 подбора.

Также в активе центрового 19 матчей за сборную Франции. В 2019 году он взял «бронзу» на чемпионате мира в Пекине.

Лабери стал первым французским игроком в истории .

«У Лабери огромный опыт в европейском баскетболе. Он очень атлетичный игрок, который всегда действует с большой энергией и самоотдачей. Считаю, это важное подписание, ведь француз поможет нам сразу на двух позициях», – прокомментировал переход главный тренер казанского клуба Велимир Перасович.

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