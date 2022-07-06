Евгений Богачев: «Мэйо не остается в УНИКСе»

Президент УНИКСа Евгений Богачев подтвердил, что казанский клуб принял решение расстаться с американским защитником .

«Мэйо не остается в УНИКСе, его контракт подошел к концу.

Он хорошо проявил себя. Можно сказать, что оправдал наше доверие. А его победный бросок в третьем овертайме матча с ЦСКА войдет в историю нашего клуба и лиги. Жаль, что сыграть в полную силу в плей-офф ему помешали травмы», – сказал Богачев.

Третий номер драфта НБА-2008 провел за УНИКС один сезон, набирая в Лиге ВТБ 7,7 очка и 2,3 подбора в среднем за матч.

Этот безумный, безумный, безумный матч. ЦСКА – УНИКС – это 3 овертайма, личные рекорды и дикий победный бросок О Джея Мэйо