Александр Церковный: «Главная задача «Зенита» – подготовка своих воспитанников»

Генеральный директор заявил, что клуб ставит во главу угла развитие молодых российских игроков.

«Я бы сказал, что лимит на легионеров значительно изменился, и нам приходится пересматривать подходы к комплектованию команды. Все воспитанники академии баскетбола «Зенит», которые представляют интерес для основной команды, обязательно будут задействованы в тренировочном процессе на предсезонном этапе. А уже по итогам сделаем выводы.

Наша главная задача – подготовка своих воспитанников и создание условий для их спортивного совершенствования. Мы хотим добиться того, чтобы воспитанники «Зенита» и петербургского баскетбола составляли нашу основу.

Клуб осознанно отказался от команды Суперлиги два сезона назад и сейчас, согласно нашей программе, вновь становится участником второго дивизиона, заявив в это турнир фарм-команду. Отличие в том, что теперь в Суперлиге больше половины – это воспитанники академии.

Суперлига – это не обозначение статуса клуба, а в первую очередь финальный этап подготовки спортивного резерва для основной команды.

В Кубке России планируем выступать основной командой с учетом лимитов и регламентов. Задача как обычно – побеждать», – сказал Церковный.

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