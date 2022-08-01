Александр Церковный: «Главная задача «Зенита» – подготовка своих воспитанников»

Теги Зенит Кубок России Единая лига ВТБ Александр Церковный Баскетбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что клуб ставит во главу угла развитие молодых российских игроков.

«Я бы сказал, что лимит на легионеров значительно изменился, и нам приходится пересматривать подходы к комплектованию команды. Все воспитанники академии баскетбола «Зенит», которые представляют интерес для основной команды, обязательно будут задействованы в тренировочном процессе на предсезонном этапе. А уже по итогам сделаем выводы.

Наша главная задача – подготовка своих воспитанников и создание условий для их спортивного совершенствования. Мы хотим добиться того, чтобы воспитанники «Зенита» и петербургского баскетбола составляли нашу основу.

Клуб осознанно отказался от команды Суперлиги два сезона назад и сейчас, согласно нашей программе, вновь становится участником второго дивизиона, заявив в это турнир фарм-команду. Отличие в том, что теперь в Суперлиге больше половины – это воспитанники академии.

Суперлига – это не обозначение статуса клуба, а в первую очередь финальный этап подготовки спортивного резерва для основной команды.

В Кубке России планируем выступать основной командой с учетом лимитов и регламентов. Задача как обычно – побеждать», – сказал Церковный.

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