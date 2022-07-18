Генеральный директор «Зенита» Церковный продлил контракт с клубом на 3 сезона

Генеральный директор «Зенита» продлил контракт с клубом еще на 3 сезона.

Соглашение с Церковным действует до лета 2025 года.

Церковный пришел в клуб в 2018 году. В первом сезоне «Зенит» вышел в Топ-16 Еврокубка и дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ. На следующий год команда впервые в своей истории выступила в Евролиге, однако тот сезон был прерван в марте из-за пандемии коронавируса и не был доигран.

Сезон-2020/21 принес выход в полуфинал Лиги ВТБ и пятиматчевую серию с «Барселоной» в четвертьфинале Евролиги, а через год «Зенит» впервые завоевал золотые медали Единой лиги.

Во время работы Церковного «Зенит-М» взял «золото» в молодежной лиге ВТБ, а в ДЮБЛ победителем стали также представители «сине-бело-голубых».

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