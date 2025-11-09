0

Маркифф Моррис: «У меня было много случаев, когда приходил на матч с похмелья»

Маркифф Моррис сделал неожиданное признание.

Экс-игрок НБА Маркифф Моррис рассказал, что не всегда поступал профессионально во время выступления в лиге.

«У меня было много случаев, когда приходил на матч с похмелья.

Свет на арене казался гораздо ярче. И я такой: «Боже мой! Я вижу три кольца», – признался Маркифф Моррис в совместном подкасте с братом Маркусом.

36-летний форвард последний раз играл в НБА в прошлом сезоне, когда представлял «Лейкерс» и «Даллас».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
