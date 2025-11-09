Маркифф Моррис: «У меня было много случаев, когда приходил на матч с похмелья»
Маркифф Моррис сделал неожиданное признание.
Экс-игрок НБА Маркифф Моррис рассказал, что не всегда поступал профессионально во время выступления в лиге.
«У меня было много случаев, когда приходил на матч с похмелья.
Свет на арене казался гораздо ярче. И я такой: «Боже мой! Я вижу три кольца», – признался Маркифф Моррис в совместном подкасте с братом Маркусом.
36-летний форвард последний раз играл в НБА в прошлом сезоне, когда представлял «Лейкерс» и «Даллас».
