0

Деандре Эйтон после проигрыша «Атланте»: «Сегодня и кусок в горло не полезет»

Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон выразил разочарование после разгромного проигрыша «Атланте» (102:122).

«То, что мы даже близко не были в игре, смотрится ужасно на бумаге, смотрится ужасно на видео. Это одна из тех игр, после которых... да, сегодня и кусок в горло не полезет. Но это НБА, у нас 82 матча в сезоне, и мы уже думаем о следующем», – сказал центровой.

Эйтон отыграл 20 минут и набрал 11 очков и 5 подборов, завершив встречу с показателем полезности «-15» (лучший среди игроков стартовой пятерки).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Деандре Эйтона
logoЛейкерс
logoНБА
logoАтланта
logoДеандре Эйтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джей Джей Редик покинул пресс-конференцию через полторы минуты после поражения от «Хоукс»
сегодня, 04:51Видео
Марк Кьюбан: «Игра Луки Дончича просто убивает болельщиков «Мэверикс», но я рад за него»
вчера, 18:55
Деандре Эйтон отметил отличную «химию» в «Лейкерс»: «Джей Джей и тренерский штаб продолжают подталкивать нас, независимо от того, кто выходит на паркет»
вчера, 11:44
Главные новости
Форвард «Филадельфии» Трендон Уотфорд оформил первый в карьере трипл-дабл (20+17+10)
1 минуту назадВидео
Девину Букеру не хватило одной передачи до первого в карьере трипл-дабла в регулярном чемпионате
13 минут назад
Де’Аарон Фокс о 15 очках за 3 минуты в дебютном матче: «Ну, я все-таки умею играть в баскетбол»
21 минуту назад
Джейлен Браун о 2 очках в 4-й четверти матча с «Орландо»: «Судьи дали понять свою позицию. Я буду держать рот на замке»
22 минуты назад
НБА. «Атланта» разгромила «Лейкерс», несмотря на 22 очка и 11 передач Дончича; трипл-дабл Николы Йокича (32+14+14) помог «Денверу» обыграть «Индиану» и другие результаты
19 минут назад
Бывший тренер НБА и женской НБА Ричи Адубато умер в возрасте 87 лет
30 минут назад
Энтони Эдвардс о Кубке НБА: «До сих пор не пойму, как там все устроено»
37 минут назад
Джейлен Грин снова повредил заднюю поверхность бедра и не смог доиграть матч против «Клипперс»
45 минут назад
Роналду подколол Леброна во время интервью: «У меня больше волос»
49 минут назад
Обозреватель Тим Макман о Нико Харрисоне: «Шатается ли под ним кресло? Этот вопрос точно стоит на повестке»
сегодня, 05:14
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Тенерифе» победил «Сан-Пабло Бургос», «Андорра» неожиданно разгромила «Уникаху» и другие результаты
вчера, 21:49
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» проиграл «Страсбуру», «Элан Шалон» победил «Дижон» и другие результаты
вчера, 21:20
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» обыграла «Будучность», ФМП разгромил КРКА
вчера, 21:08
Чемпионат Греции. «Перистери» уступил «Панатинаикосу», «Арис» крупно победил «Миконос»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» крупно обыграл «Меркезефенди», «Тофаш» победил «Бурсаспор» и другие результаты
вчера, 20:26
НБА скорректировала счет в матче «Кливленда» против «Вашингтона» (148:115), добавив «Уизардс» 1 очко
вчера, 18:40
Форвард Мэтт Райан может присоединиться к «Дубаю»
вчера, 18:25
Андреас Пистиолис о 8-й победе подряд: «Совершать такое число потерь – ниже нашего уровня»
вчера, 14:41
Миленко Богичевич о поражении от ЦСКА: «Показали ту модель баскетбола, которую желаем видеть»
вчера, 14:35
Урош Трифунович, скорее всего, перейдет из «Маккаби» в «Тюрк Телеком»
вчера, 14:23