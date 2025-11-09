Деандре Эйтон после проигрыша «Атланте»: «Сегодня и кусок в горло не полезет»
Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон выразил разочарование после разгромного проигрыша «Атланте» (102:122).
«То, что мы даже близко не были в игре, смотрится ужасно на бумаге, смотрится ужасно на видео. Это одна из тех игр, после которых... да, сегодня и кусок в горло не полезет. Но это НБА, у нас 82 матча в сезоне, и мы уже думаем о следующем», – сказал центровой.
Эйтон отыграл 20 минут и набрал 11 очков и 5 подборов, завершив встречу с показателем полезности «-15» (лучший среди игроков стартовой пятерки).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Деандре Эйтона
