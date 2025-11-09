  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Де′Андре Хантер уронил Джоша Гидди кроссовером и поставил сверху. Игроку «Буллс» понадобилась помощь
Видео
1

Де′Андре Хантер уронил Джоша Гидди кроссовером и поставил сверху. Игроку «Буллс» понадобилась помощь

Де′Андре Хантер едва не травмировал Джоша Гидди безумным кроссовером.

Игрок «Кавальерс» Деандре Хантер стал автором сумасшедшего момента. С помощью кроссовера он завалил на паркет разыгрывающего «Буллс» Джоша Гидди, после чего исполнил эффектный данк.

Гидди после эпизода ушел в раздевалку, прихрамывая на одну ногу. Через несколько минут он вернулся, продолжив игру.

«Кливленд» победил 128:122.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
logoНБА
logoКливленд
происшествия
logoДжош Гидди
logoЧикаго
logoБаскетбол - видео
logoДе′Андре Хантер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джош Гидди оформил 2-й трипл-дабл подряд, ранее в «Чикаго» такое удавалось только Майклу Джордану
5 ноября, 04:59Видео
Трехочковый Николы Вучевича за 3 секунды до сирены принес «Чикаго» победу над «Филадельфией»
5 ноября, 04:13Видео
Матас Бузелис набрал 21 очко и 6 подборов в победной игре против «Детройта»
23 октября, 09:15Видео
31 очко Донована Митчелла не спасло «Кавальерс» от поражения в игре с «Никс»
23 октября, 04:35Видео
Главные новости
Девину Букеру не хватило одной передачи до первого в карьере трипл-дабла в регулярном чемпионате
12 минут назад
Де’Аарон Фокс о 15 очках за 3 минуты в дебютном матче: «Ну, я все-таки умею играть в баскетбол»
20 минут назад
Джейлен Браун о 2 очках в 4-й четверти матча с «Орландо»: «Судьи дали понять свою позицию. Я буду держать рот на замке»
21 минуту назад
НБА. «Атланта» разгромила «Лейкерс», несмотря на 22 очка и 11 передач Дончича; трипл-дабл Николы Йокича (32+14+14) помог «Денверу» обыграть «Индиану» и другие результаты
18 минут назад
Бывший тренер НБА и женской НБА Ричи Адубато умер в возрасте 87 лет
29 минут назад
Энтони Эдвардс о Кубке НБА: «До сих пор не пойму, как там все устроено»
36 минут назад
Джейлен Грин снова повредил заднюю поверхность бедра и не смог доиграть матч против «Клипперс»
44 минуты назад
Роналду подколол Леброна во время интервью: «У меня больше волос»
48 минут назад
Деандре Эйтон после проигрыша «Атланте»: «Сегодня и кусок в горло не полезет»
сегодня, 05:22
Обозреватель Тим Макман о Нико Харрисоне: «Шатается ли под ним кресло? Этот вопрос точно стоит на повестке»
сегодня, 05:14
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Тенерифе» победил «Сан-Пабло Бургос», «Андорра» неожиданно разгромила «Уникаху» и другие результаты
вчера, 21:49
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» проиграл «Страсбуру», «Элан Шалон» победил «Дижон» и другие результаты
вчера, 21:20
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» обыграла «Будучность», ФМП разгромил КРКА
вчера, 21:08
Чемпионат Греции. «Перистери» уступил «Панатинаикосу», «Арис» крупно победил «Миконос»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» крупно обыграл «Меркезефенди», «Тофаш» победил «Бурсаспор» и другие результаты
вчера, 20:26
НБА скорректировала счет в матче «Кливленда» против «Вашингтона» (148:115), добавив «Уизардс» 1 очко
вчера, 18:40
Форвард Мэтт Райан может присоединиться к «Дубаю»
вчера, 18:25
Андреас Пистиолис о 8-й победе подряд: «Совершать такое число потерь – ниже нашего уровня»
вчера, 14:41
Миленко Богичевич о поражении от ЦСКА: «Показали ту модель баскетбола, которую желаем видеть»
вчера, 14:35
Урош Трифунович, скорее всего, перейдет из «Маккаби» в «Тюрк Телеком»
вчера, 14:23