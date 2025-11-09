Де′Андре Хантер уронил Джоша Гидди кроссовером и поставил сверху. Игроку «Буллс» понадобилась помощь
Де′Андре Хантер едва не травмировал Джоша Гидди безумным кроссовером.
Игрок «Кавальерс» Деандре Хантер стал автором сумасшедшего момента. С помощью кроссовера он завалил на паркет разыгрывающего «Буллс» Джоша Гидди, после чего исполнил эффектный данк.
Гидди после эпизода ушел в раздевалку, прихрамывая на одну ногу. Через несколько минут он вернулся, продолжив игру.
«Кливленд» победил 128:122.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
