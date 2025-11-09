Кавай Ленард пропустит еще несколько матчей с травмой голеностопа
Стали известны сроки возвращения в строй Кавая Ленарда.
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю сообщил, что лидер команды Кавай Леонард пропустит «следующие несколько матчей» из-за растяжения связок правого голеностопа.
В субботу Леонард не вышел на площадку в третий раз подряд, «Клипперс» принимали «Санз».
Медицинское обследование показало, что травма, скорее всего, не станет долгосрочной проблемой.
34-летний Кавай сыграл в шести встречах нового сезона, набирая в среднем 24,5 очка, 5,5 подбора и 3,5 передачи.
