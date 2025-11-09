2

Кавай Ленард пропустит еще несколько матчей с травмой голеностопа

Стали известны сроки возвращения в строй Кавая Ленарда.

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю сообщил, что лидер команды Кавай Леонард пропустит «следующие несколько матчей» из-за растяжения связок правого голеностопа.

В субботу Леонард не вышел на площадку в третий раз подряд, «Клипперс» принимали «Санз».

Медицинское обследование показало, что травма, скорее всего, не станет долгосрочной проблемой.

34-летний Кавай сыграл в шести встречах нового сезона, набирая в среднем 24,5 очка, 5,5 подбора и 3,5 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
травмы
logoНБА
logoКлипперс
logoКавай Ленард
logoТайрон Лю
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайрон Лю о неудачной последней атаке матча с «Майами»: «Не взял тайм-аут, потому что не хотел давать Споэльстре шанс выстроить защиту»
4 ноября, 06:31Видео
Тайрон Лю: «Мы измотали Джеймса Хардена в прошлом сезоне, не хотим повторения»
2 октября, 10:10
«Наггетс» вынесли «Клипперс» в 7-й игре. «Денвер» – это не только Йокич
4 мая, 15:05
Тайрон Лю: «Если Харден и Ленард проведут весь сезон вместе, результат будет потрясающим»
4 мая, 10:22
Главные новости
Джей Джей Редик покинул пресс-конференцию через полторы минуты после поражения от «Хоукс»
2 минуты назадВидео
Брэндон Ингрэм швырнул бутылку с напитком, сидя на скамейке. Содержимое попало в одноклубников и сотрудника «Рэпторс»
17 минут назадВидео
Маркифф Моррис: «У меня было много случаев, когда приходил на матч с похмелья»
28 минут назад
НБА. «Атланта» разгромила «Лейкерс», несмотря на 22 очка и 11 передач Дончича, «Денвер» играет с «Индианой» и другие матчи
41 минуту назадLive
Никола Йокич в роли пасующего занимает 3 строчки в Топ-10 самых продуктивных связок сезона НБА
вчера, 21:01Фото
Дэвид Фицдэйл: «Рискну предположить, что Девин Букер получит статую в Финиксе по итогам карьеры»
вчера, 20:59
Кирилл Елатонцев подал заявление на расторжение контракта с «Локомотивом-Кубань», ссылаясь на неподобающие действия со стороны клуба («Спорт-Экспресс»)
вчера, 20:10
Бронни Джеймс: «Моя физическая подготовка гораздо лучше, Джей Джей Редик сказал, что я выкладываюсь на максимум»
вчера, 19:50
Кармело Энтони о будущем Джа Морэнта: «Пэт Райли позволит ему быть собой, но потребует профессионализма. Яннис Адетокумбо может вдохновить своей рабочей этикой»
вчера, 19:35
Пол Пирс: «Леброн Джеймс должен выходить со скамейки запасных»
вчера, 19:20
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Тенерифе» победил «Сан-Пабло Бургос», «Андорра» неожиданно разгромила «Уникаху» и другие результаты
вчера, 21:49
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» проиграл «Страсбуру», «Элан Шалон» победил «Дижон» и другие результаты
вчера, 21:20
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» обыграла «Будучность», ФМП разгромил КРКА
вчера, 21:08
Чемпионат Греции. «Перистери» уступил «Панатинаикосу», «Арис» крупно победил «Миконос»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» крупно обыграл «Меркезефенди», «Тофаш» победил «Бурсаспор» и другие результаты
вчера, 20:26
НБА скорректировала счет в матче «Кливленда» против «Вашингтона» (148:115), добавив «Уизардс» 1 очко
вчера, 18:40
Форвард Мэтт Райан может присоединиться к «Дубаю»
вчера, 18:25
Андреас Пистиолис о 8-й победе подряд: «Совершать такое число потерь – ниже нашего уровня»
вчера, 14:41
Миленко Богичевич о поражении от ЦСКА: «Показали ту модель баскетбола, которую желаем видеть»
вчера, 14:35
Урош Трифунович, скорее всего, перейдет из «Маккаби» в «Тюрк Телеком»
вчера, 14:23