Александр Церковный: «Через скаутинг «Зенита» проходят сотни баскетболистов»

Генеральный директор рассказал о межсезонной работе по усилению состава, дав понять, что она еще не закончена.

«Тренерский штаб проделывает колоссальный объем работы по подбору игроков на следующий сезон. Через скаутинг проходят сотни баскетболистов, которые могут представлять интерес для «Зенита», из различных лиг. Каждый игрок, с которым заключается контракт – это результат тщательного отбора, анализа всех его характеристик и качеств.

Парни, которых мы уже подписали и с кем заключим контракт, будут сражаться за команду, тренеров, болельщиков и Санкт-Петербург. Это я гарантирую. По-другому у нас не может быть.

Без еврокубков привлекать легионеров проще не стало точно, но к сложностям мы привыкли. Будет отличная команда и очень интересный сезон. Финальная серия с ЦСКА наглядно показала и доказала, что российский баскетбол и лига ВТБ – это топ-уровень», – заявил Церковный.

Наследие Билла Расселла – не только рекорд по трофеям. Он изменил НБА и задал стандарт будущим звездам: высокие, быстрые, темнокожие