Никола Йокич в роли пасующего занимает 3 строчки в Топ-10 самых продуктивных связок сезона НБА
Никола Йокич отработал взаимодействие в атаке с 3 партнерами.
Связки центрового «Денвера» Николы Йокича в качестве пасующего с форвардом Аароном Гордоном (4-е место) и защитниками Кристианом Брауном (5-е) и Джамалом Мюррэем (9-е) попали в Топ-10 самых продуктивных (по количеству результативных передач) связок в НБА. В качестве завершающего серб также вошел в этот список на 8-м месте с Мюррэем в роли ассистента.
Наибольшее количество результативных передач пока что пришлось на дуэт разыгрывающего Кейда Каннингема и центрового Джейлена Дюрена из «Детройта». В Топ-3 также попали комбинации из «Чикаго» (Джош Гидди на Николу Вучевича) и «Юты» (Кейонте Джордж на Лаури Маркканена).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Тодда Уайтхеда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости