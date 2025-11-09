Никола Йокич в роли пасующего занимает 3 строчки в Топ-10 самых продуктивных связок сезона НБА

Никола Йокич отработал взаимодействие в атаке с 3 партнерами.

Связки центрового «Денвера » Николы Йокича в качестве пасующего с форвардом Аароном Гордоном (4-е место) и защитниками Кристианом Брауном (5-е) и Джамалом Мюррэем (9-е) попали в Топ-10 самых продуктивных (по количеству результативных передач) связок в НБА. В качестве завершающего серб также вошел в этот список на 8-м месте с Мюррэем в роли ассистента.

Наибольшее количество результативных передач пока что пришлось на дуэт разыгрывающего Кейда Каннингема и центрового Джейлена Дюрена из «Детройта». В Топ-3 также попали комбинации из «Чикаго» (Джош Гидди на Николу Вучевича) и «Юты» (Кейонте Джордж на Лаури Маркканена).