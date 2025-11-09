Джей Джей Редик покинул пресс-конференцию через полторы минуты после поражения от «Хоукс»
Джей Джей Редик не скрывал недовольства после поражения от «Атланты».
Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик был очень недоволен после крупного гостевого поражения от «Атланты» (102:122).
Специалист покинул пресс-конференцию примерно через полторы минуты после ее начала, а в процессе односложно отвечал на вопросы. Он успел рассказать, что «очень недоволен», а его баскетболисты «не проявили желания».
Калифорнийцы не выходили вперед в счете после первых двух минут игры, по ходу они уступали 30 очков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
