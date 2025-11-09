Джей Джей Редик покинул пресс-конференцию через полторы минуты после поражения от «Хоукс»

Джей Джей Редик не скрывал недовольства после поражения от «Атланты».

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик был очень недоволен после крупного гостевого поражения от «Атланты» (102:122).

Специалист покинул пресс-конференцию примерно через полторы минуты после ее начала, а в процессе односложно отвечал на вопросы. Он успел рассказать, что «очень недоволен», а его баскетболисты «не проявили желания».

Калифорнийцы не выходили вперед в счете после первых двух минут игры, по ходу они уступали 30 очков.