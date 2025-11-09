Шэй Гилджес-Александер: «Мне не понравилось, как мы выиграли чемпионский титул»

Гилджес-Александер не удовлетворен тем, каким образом «Тандер» стали чемпионами.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер признался, что был недоволен тем, как команда стала чемпионом.

«Если честно, мне не понравилось, как мы победили, если вы понимаете, о чем я. Я не считаю, что мы выиграли чемпионский титул, играя в свою лучший баскетбол. Это был первый раз, когда мы зашли так далеко в плей-офф, так что мы все еще набирались опыта.

Но для того, чтобы быть такими же, какими мы были в регулярном сезоне, и демонстрировать это на протяжении всего плей-офф, требуется другой уровень сосредоточенности, дисциплины, решительности и агрессии», – сказал Гилджес-Александер.

По ходу прошлого плей-офф «Оклахома» в семиматчевой серии одолела «Денвер» во втором раунде и оформила чемпионский титул в седьмой игре финала против «Индианы».