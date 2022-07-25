Дрэймонд Грин: «Уорриорз» 2017-го обыграли бы «Чикаго» Майкла Джордана»

Форвард «Голден Стэйт» порассуждал в твиттере на тему сравнению разных баскетбольных эпох.

По мнению Грина, сравнивать команды и игроков разных времен не совсем корректно, при этом он отметил, что калифорнийский коллектив образца 2017 года справился бы с легендарным «Чикаго» 90-х .

«Вопрос. Когда все они сравнивают эпохи, то берут во внимание гигантскую разницу в стиле игры? Независимо от ответа, очень глупо сравнивать между собой разные эпохи.

Смотрю на «Буллс» 98-го против «Юты» в финале... Не могу не отметить, что наша команда 2017 года обыграла бы «Чикаго» Майкла Джордана с двузначной разницей, а «Джаз» с разницей в 40 очков, если бы они играли в таком стиле. Именно поэтому глупо сравнивать эпохи.

«Буллс» 96-го, «Буллс» 98-го. Я настаиваю на этом!

Учитесь ценить вещи такими, какие они есть. Анализируйте игру. И не заводите бесполезные споры», – написал 32-летний Грин.

Стеф Карри уверен, что «Голден Стэйт»-2017 разорвал бы «Чикаго» Джордана. Похоже, он прав

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