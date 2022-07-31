Трэй Янг, Деджонте Мюррэй и Джон Коллинз сыграют в CrawsOver Pro-Am

Ключевые игроки «Атланты» , и примут участие в матче лиги CrawsOver Pro-Am в это воскресенье.

CrawsOver – полупрофессиональная лига в Сиэтле, которая была основана бывшим игроком НБА Джамалом Кроуфордом.

Недавно в этом турнире сыграли звездные новички НБА Паоло Банкеро ( ) и («Оклахома»). Они выступили за одну команду и набрали 84 очка на двоих.

Лидеры «Хоукс» Янг и Коллинз ранее приняли участие в матче полупрофессиональной лиги Drew League в Лос-Анджелесе, но не сумели добиться положительного результата.

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