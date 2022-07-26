Деджонте Мюррэй: «Когда объединяются такие, как я и Трэй, победы придут»

Новобранец «Атланты» поделился ожиданиями от совместного выступления с лидером команды .

«Мы с Трэем оба любим баскетбол. Нам нравится играть в эту игру. Сейчас мы списываемся каждый день, не только о баскетболе, но и о жизни, о семьях, выстраиваем отношения.

Трэй любит баскетбол, и он очень умен. Он готов делать все необходимое ради достижения успеха. Он участник Матча звезд и человек, который много работает. Он очень хотел видеть меня в команде, равно как и мне хотелось перейти сюда и принести пользу.

Мы оба умны и любим игру. Когда объединяются такие, как я и Трэй, победы придут, способ найдется. Побеждать – главная цель. Мы оба этого хотим», – сказал Мюррэй.

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