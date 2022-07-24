Трэй Янг сыграл в Drew League впервые с 2019 года

Звездный разыгрывающий «Атланты» решил последовать примеру Леброна Джеймса («Лейкерс») и принял участие в одном из субботних матчей полулюбительской лиги Drew League.

23-летний игрок последний раз выходил на площадку в рамках Drew League в 2019 году.

Янг выступил в составе команды «Black Pearl Elite» вместе со своим партнером по «Хоукс» . В одном из эпизодов Янг в быстром отрыве навесил Коллинзу с отскоком от щита, и тот вколотил мяч двумя руками.

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