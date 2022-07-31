Паоло Банкеро и Чет Холмгрен вместе сыграли в лиге CrawsOver Pro-Am

Теги Миннесота Джамал Кроуфорд Орландо НБА фото Оклахома-Сити Джейден Макдэниэлс Паоло Банкеро Чет Холмгрен Баскетбол

Звездные новички НБА Паоло Банкеро («Орландо») и Чет Холмгрен («Оклахома») приняли участие в матче лиги CrawsOver Pro-Am.

CrawsOver – полупрофессиональная лига в Сиэтле, которая была основана бывшим игроком НБА Джамалом Кроуфордом.

Оба игрока выступили за команду Sonics, которая одержала победу над Ball Is Life. Банкеро набрал 50 очков и совершил 9 подборов. В активе Холмгрена 34 очка, 14 подборов и 8 блок-шотов.

За Ball Is Life выступил форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс, который стал самым результативным матча с показателями 52 очка и 11 подборов.

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