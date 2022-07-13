Холмгрен и Покушевски – самые легкие 7-футеры в истории НБА

«Оклахома» имеет в составе двух самых легких игроков в истории НБА с ростом не ниже 7 футов (213 см), сообщает аналитик ESPN Кирк Голдсберри.
Второй пик драфта-2022 Чет Холмгрен весит 88 кг при росте 213 см (по данным Голдсберри – 216 см). Еще один молодой бигмен «Тандер» Алексей Покушевски имеет показатели 213 см и 86 кг.
Примечательно, что форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон является самым тяжелым игроком ниже 200 см за все время. При росте в 198 см он весит 129 кг.
Самым крупным игроком в истории по совокупности характеристик считается новобранец «Хьюстона» Бобан Марьянович – 224 см, 132 кг.
Драфт-2022 – драфт трех игроков. Что нужно знать о главных людях этой ярмарки талантов