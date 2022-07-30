Паоло Банкеро: «НБА обязательно должна вернуть команду в Сиэтл»

Родившийся в Сиэтле 1-й номер драфта-2022 считает, что в городе должна снова быть команда .

«Это должно произойти. НБА обязательно должна вернуть команду в Сиэтл. Тут дело не только в моей предвзятости, но все это и правда здорово бы смотрелось. Отличный город, сумасшедшие болельщики. Команда в Сиэтле автоматически будет в топе… по крайней мере, с точки зрения поддержки. Билеты будут распроданы мгновенно», – заявил Банкеро.

«Суперсоникс» переехали из в в 2008 году.

«Став тренером, учился у режиссера Любимова». Интервью легенды баскетбольного ЦСКА: общение с Высоцким, учеба у правнука Толстого и 3 дня в камере