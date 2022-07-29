Грант Хилл назвал Паоло Банкеро и Чета Холмгрена будущими звездами НБА

Бывшая звезда НБА, ныне генеральный менеджер сборной США Грант Хилл назвал двух молодых игроков, которые привлекли его внимание в Летней лиге этого года.
«Паоло Банкера, горжусь им. Этот парень из Дьюка. Он был выбран «Орландо» под первым номером. У него было несколько впечатляющих моментов в Летней лиге, прежде чем клуб решил больше не выпускать его на площадку.
Чет Холмгрен продемонстрировал некоторые признаки того, что он умеет, свою универсальность на обеих сторонах площадки.
Летняя лига стала другой. Я имею в виду, это интересно, людям нравится. Она стала событием, в ней можно увидеть будущих звезд», – сказал Хилл.