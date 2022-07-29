Грант Хилл назвал Паоло Банкеро и Чета Холмгрена будущими звездами НБА

Бывшая звезда НБА, ныне генеральный менеджер сборной США Грант Хилл назвал двух молодых игроков, которые привлекли его внимание в Летней лиге этого года.

, горжусь им. Этот парень из Дьюка. Он был выбран «Орландо» под первым номером. У него было несколько впечатляющих моментов в Летней лиге, прежде чем клуб решил больше не выпускать его на площадку.

продемонстрировал некоторые признаки того, что он умеет, свою универсальность на обеих сторонах площадки.

лига стала другой. Я имею в виду, это интересно, людям нравится. Она стала событием, в ней можно увидеть будущих звезд», – сказал Хилл.

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