Согласно исследованию, болельщики «Лейкерс» негативнее всех реагируют на поражения своей команды и почти не реагируют на победы

Nylon Calculus изучил и проанализировал 400 000 постов в Reddit с целью оценить лояльность болельщиков каждого клуба НБА.

При помощи VADER, средства обработки языка, разработанного для онлайн-настроек, автор провел анализ сообщений в подветках каждой команды и оценил их позитивность, нейтральность и негативность. Для исследования были использованы сообщения, опубликованные с 2017 по 2021 год.

Автор пришел к выводу, что болельщики негативнее всех реагируют на поражения своей команды, при этом почти не реагируют на победы.

Болельщики , «Нового Орлеана» и больше всех радуются победам своих команд. Также стоит отметить фанатов , которые ценят свои победы (4-е место) и сохраняют оптимизм после поражений (8-е место).

Также выделяется , болельщики которого меньше всех рады победам.

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