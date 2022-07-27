Дуайт Ховард: «Однажды попаду в Зал славы»

Прославленный центровой считает, что заслуживает стать членом Зала славы баскетбола.

«Это не зависит от меня, но думаю, что однажды я получу признание, которого заслуживаю. До тех пор я буду продолжать развиваться, улыбаться и радоваться жизни», – заявил Ховард.

36-летний баскетболист выиграл титул чемпиона с в 2020 году. Также он 3 раза был признан лучшим оборонительным игроком НБА и 8 раз принимал участие в всех звезд.

Йокич и Сильвер на пути в «Зал Славы НБА» и другие обновления проекта «Зал Славы НБА» в блоге «Зал Славы НБА» (он про «Зал Славы НБА»)