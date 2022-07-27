Дуайт Ховард: «Однажды попаду в Зал славы»

Прославленный центровой Дуайт Ховард считает, что заслуживает стать членом Зала славы баскетбола.
«Это не зависит от меня, но думаю, что однажды я получу признание, которого заслуживаю. До тех пор я буду продолжать развиваться, улыбаться и радоваться жизни», – заявил Ховард.
36-летний баскетболист выиграл титул чемпиона с «Лейкерс» в 2020 году. Также он 3 раза был признан лучшим оборонительным игроком НБА и 8 раз принимал участие в Матче всех звезд.
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