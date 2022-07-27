Дуайт Ховард: «Однажды попаду в Зал славы»

Теги Лейкерс Дуайт Ховард НБА Матч всех звезд НБА Зал славы Баскетбол

Прославленный центровой Дуайт Ховард считает, что заслуживает стать членом Зала славы баскетбола.

«Это не зависит от меня, но думаю, что однажды я получу признание, которого заслуживаю. До тех пор я буду продолжать развиваться, улыбаться и радоваться жизни», – заявил Ховард.

36-летний баскетболист выиграл титул чемпиона с «Лейкерс» в 2020 году. Также он 3 раза был признан лучшим оборонительным игроком НБА и 8 раз принимал участие в Матче всех звезд.

Йокич и Сильвер на пути в «Зал Славы НБА» и другие обновления проекта «Зал Славы НБА» в блоге «Зал Славы НБА» (он про «Зал Славы НБА»)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные