Паоло Банкеро подпишет контракт с Jordan Brand

Первый номер драфта НБА-2022, новичок будет выступать в кроссовках Jordan Brand.

19-летний форвард в ближайшее время подпишет рекламный контракт с брендом легенды «Буллс» , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Банкеро присоединится к таким известным молодым игрокам НБА, как Лука Дончич («Даллас»), Зайон Уильямсон («Новый Орлеан») и Джейсон Тейтум («Бостон»).

Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин

Гид по драфту НБА-2022. Топ-10 лучших игроков

Драфт-2022 – драфт трех игроков. Что нужно знать о главных людях этой ярмарки талантов