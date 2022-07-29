Паоло Банкеро подпишет контракт с Jordan Brand

Первый номер драфта НБА-2022, новичок «Орландо» Паоло Банкеро будет выступать в кроссовках Jordan Brand.
19-летний форвард в ближайшее время подпишет рекламный контракт с брендом легенды «Буллс» Майкла Джордана, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Банкеро присоединится к таким известным молодым игрокам НБА, как Лука Дончич («Даллас»), Зайон Уильямсон («Новый Орлеан») и Джейсон Тейтум («Бостон»).
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