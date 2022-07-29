С Паоло Банкеро сняли обвинения после того, как внук Майка Кшишевски признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде

Прокуратура Северной Каролины сняла обвинение в пособничестве и подстрекательстве к вождению в нетрезвом виде с новичка «Орландо» Паоло Банкеро после того, как человек, управлявший автомобилем, признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде, сообщает ESPN.com.
Майкл Саварино, внук легендарного тренера университета Дьюк Майка Кшишевски, будет находиться на 12-месячном испытательном сроке и должен пройти программу лечения в рамках своего соглашения о признании вины.
Банкеро и Саварино были арестованы в ноябре прошлого года. На тот момент оба были игроками Дьюка. Саварино находился за рулем автомобиля в нетрезвом виде, однако Банкеро также было предъявлено обвинение, потому что автомобиль был зарегистрирован на его имя.
Банкеро был выбран «Орландо» под первым номером драфта-2022.