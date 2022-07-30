НБА начала расследование на предмет тамперинга в «Филадельфии» при подписании Хардена, Такера и Хауза

начала расследование в отношении «Филадельфии» на предмет возможного тамперинга и раннего контакта в ситуации с подписанием свободных агентов , и .

Об этом сообщает ESPN.

Один из главных вопросов расследования – решение Хардена отказаться от опции игрока на 47,4 миллиона долларов на сезон-22/23 и подписание 2-летнего контракта на 68 миллионов (минус 13 миллионов за предстоящий сезон). В лиге подозревают, что между игроком и клубом есть неформальная договоренность по будущему контракту, что стало бы нарушением правил коллективного договора.

Как информируют источники, президент по баскетбольным операциям «Сиксерс» уже начал отвечать на вопросы адвокатов лиги. Ожидается, что расследование будет включать в себя общение с персоналом команды и организации, изучение электронной переписки и записей телефонных разговоров представителями НБА.

В связи с уступкой Хардена клуб получил техническую возможность дать Такеру полное исключение среднего уровня, а также «би-аннуал» Хаузу, и уместиться под жестким потолком.

Клубам не разрешается вступать в контакт с агентами и игроками по контрактным вопросам до открытия рынка 30 июня.

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?